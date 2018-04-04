В Екатеринбурге бывший инкассатор осужден за присвоение почти 1 млн рублей

Кировский суд Екатеринбурга приговорил бывшего инкассатора Александра Штоца, укравшего из служебного автомобиля 954 тыс. рублей, к двум годам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В ходе судебного следствия государственный обвинитель представил доказательства того, что обвиняемый, работая в должности инкассатора Свердловского областного управления инкассации РОСИНКАС, 10 января 2018 года около 19 часов 30 минут в спецавтомобиле, осмотрел сумки с наличными деньгами, переданными ему для инкассации юридическими лицами города Екатеринбурга. Убедившись в наличии денег, обвиняемый взял брезентовую сумку с денежными средствами в сумме 940 тысяч рублей, после чего вышел из автомобиля. Тем самым нарушил установленный порядок передачи в подразделение Банка России инкассируемых ценностей, противоправно присвоив вверенное ему имущество на общую сумму 954 тысячи рублей», — отмечается в релизе. Обвиняемый возместил ущерб в полном объеме. Суд приговорил мужчину к двум годам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу, заключили в ведомстве.