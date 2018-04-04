Жителя Сегежи подозревают в убийстве друга у себя дома

53-летний мужчина обвиняется в убийстве приятеля во время застолья.

По версии следствия, в ночь на 24 августа 2017 года обвиняемый выпивал у себя дома с приятелем. Между мужчинами возникла ссора. Хозяин выхватил нож и причинил гостю множественные колото-резаные ранения. Очевидцы, присутствовавшие на месте происшествия, вызвали потерпевшему скорую помощь, он был доставлен в лечебное учреждение, но не выжил. Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет,

— сообщили в СК.