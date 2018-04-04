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Жителя Сегежи подозревают в убийстве друга у себя дома
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Жителя Сегежи подозревают в убийстве друга у себя дома 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
53-летний мужчина обвиняется в убийстве приятеля во время застолья.
Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении жителя Сегежи.
По версии следствия, в ночь на 24 августа 2017 года обвиняемый выпивал у себя дома с приятелем. Между мужчинами возникла ссора. Хозяин выхватил нож и причинил гостю множественные колото-резаные ранения. Очевидцы, присутствовавшие на месте происшествия, вызвали потерпевшему скорую помощь, он был доставлен в лечебное учреждение, но не выжил. Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет,
— сообщили в СК.
По материалам: ptzgovorit.ru
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