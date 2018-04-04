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Вынесен приговор врачу из Светлого, пациентка которого умерла на операции
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Вынесен приговор врачу из Светлого, пациентка которого умерла на операции 

АиФ 55 минут назад
Фото: АиФ
Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Напомним, год назад, в больнице Светлого скончалась 70-летняя местная жительница. Судом установлено, что врач-хирург неверно выбрал метод оперативного вмешательства. Это и привело к смерти потерпевшей.
Суд квалифицировал действия N. по ч. 2 ст. 109 УК РФ как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Как говорится в сообщении суда, «N. совершил преступление небольшой тяжести впервые, суд не установил обстоятельств, отягчающих наказание, а также признал обстоятельством, смягчающим наказание, возраст подсудимого», поэтому лишение свободы ему не грозило. Суд приговорил его к одному году ограничения свободы: врач не может выезжать за пределы Светловского округ без спецсогласия, переезжать и менять место работы без согласия специализированного государственного органа. Он раз в месяц должен «отмечаться» в полиции.
Больница должна будет выплатить родственникам погибшей компенсацию морального вреда — 2 миллиона рублей, а также возместить материальный ущерб — 343 265 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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