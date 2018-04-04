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В Самаре будут судить двух местных жителей, намеревавшихся продать более 1 кг синтетических наркотиков
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В Самаре будут судить двух местных жителей, намеревавшихся продать более 1 кг синтетических наркотиков 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Два товарища решили организовать собственный бизнес. О том, что он попадает под ч. 5 ст 228.1 УК РФ, мужчины знали, однако ответственности надеялись избежать. По версии правоохранительных органов, двое жителей Самары договорились о совместном приобретении наркотиков и их последующей продаже. Один из мужчин, прежде судимый, располагал сведениями о каналах, по которым можно было приобрести незаконный товар. Подозреваемые получили более 1,03 кг синтетического наркотика и разделили между собой с целью дальнейшей продажи. В этот же день сообщников задержали сотрудниками полиции, которые изъяли весь незаконный товар. Уголовные дела уже направлены в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщает прокуратура Самарской области. В случае, если подозреваемые будут признаны виновными в совершении инкриминируемого преступления, наказание им грозит серьезное. Кроме лишения свободы на срок до 20 лет, суд может назначить злоумышленникам штрафом в размере до 1 млн рублей.
Фото: pixabay.com
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