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Источник: совладельцам группы «Сумма» предъявлено обвинение в мошенничестве
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Источник: совладельцам группы «Сумма» предъявлено обвинение в мошенничестве 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату предъявлено обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества — источник.
ТАСС: последние новости
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