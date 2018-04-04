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Курянин поджёг «Мерседес» знакомого, чтобы отомстить
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Курянин поджёг «Мерседес» знакомого, чтобы отомстить 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
За совершение этого преступления ему грозит до 5 лет лишения свободы
Как сообщил старший инспектор группы по связям со СМИ УМВД России по городу Курску Сергей Ружицкий, «Мерседес-Бенц» С-класса загорелся около 9 вечера на улице Пучковка. О пожаре в службу спасения сообщили очевидцы. Прибывшие огнеборцы оперативно справились с огнём, однако ущерб от возгорания составил более 50 тысяч рублей.
Изучая место происшествия, эксперты пожаротехники и полицейские обнаружили пластиковую пятилитровую ёмкость со следами бензина. После обследования очага возгорания и анализа распространения огня по кузову, специалисты сделали однозначный вывод о том, что машину подожгли.
— В течение нескольких часов полицейские сумели найти и задержать злоумышленника. Молодой человек 1988 года рождения, не судимый ранее, оказался близко знаком с хозяином автомобиля и его родственниками. Выяснилось, что между ним и потерпевшей стороной неоднократно возникали конфликты и поджог был совершён из соображений мести, — рассказал Сергей Ружицкий.
По факту преступления уже возбуждено уголовное дело, подозреваемый сотрудничает со следствием.
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