Курянин поджёг «Мерседес» знакомого, чтобы отомстить

За совершение этого преступления ему грозит до 5 лет лишения свободы

Как сообщил старший инспектор группы по связям со СМИ УМВД России по городу Курску Сергей Ружицкий , «Мерседес-Бенц» С-класса загорелся около 9 вечера на улице Пучковка. О пожаре в службу спасения сообщили очевидцы. Прибывшие огнеборцы оперативно справились с огнём, однако ущерб от возгорания составил более 50 тысяч рублей.

Изучая место происшествия, эксперты пожаротехники и полицейские обнаружили пластиковую пятилитровую ёмкость со следами бензина. После обследования очага возгорания и анализа распространения огня по кузову, специалисты сделали однозначный вывод о том, что машину подожгли.

— В течение нескольких часов полицейские сумели найти и задержать злоумышленника. Молодой человек 1988 года рождения, не судимый ранее, оказался близко знаком с хозяином автомобиля и его родственниками. Выяснилось, что между ним и потерпевшей стороной неоднократно возникали конфликты и поджог был совершён из соображений мести, — рассказал Сергей Ружицкий.

По факту преступления уже возбуждено уголовное дело, подозреваемый сотрудничает со следствием.