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В Кирове направлено в суд уголовное дело по контрафактному алкоголю
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В Кирове направлено в суд уголовное дело по контрафактному алкоголю 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Кировской области расследовано уголовное дело по обвинению троих кировчан в совершении ряда противоправных деяний экономической направленности в составе организованной группы.
В марте 2017 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области на одной из оптовых баз была обнаружена и изъята поступившая в г. Киров партия алкогольной продукции в количестве 6082 бутылок водки с признаками подделки на общую сумму 1 млн 155 тыс. рублей. По подозрению были задержаны трое кировчан.
Как установили полицейские, один из задержанных создал организованную группу по поставкам в Кировскую области контрафактной водки, к данной деятельности привлек двоих своих знакомых. Фальсифицированная продукция, под видом различных популярных сортов водок, поставлялась с территории соседнего региона.
В ходе расследования была собрана доказательная база о совершении фигурантами преступлений, квалифицируемых по таким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации как «Незаконное предпринимательство», «Подделка документов», «Незаконное изготовление средств визуализации товаров», «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
Предусмотренное санкциями данных статей наказание — до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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