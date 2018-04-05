В Иркутске внук организовал ограбление собственной бабушки 

Полицейские в Иркутске задержали подозреваемого в ограблении 70-летней пенсионерки молодого человека и его приятеля.
Пожилая женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 3 апреля в поселке Мельничная падь на нее напали и отобрали сумку с деньгами. Злоумышленники были на автомобиле, после нападения они отправились в Иркутск.
Марку автомобиля и модель сыщики установили быстро. Ориентировка разошлась по патрулям и был организован план-перехват. Спустя некоторое время автомобиль был обнаружен в Ленинском районе. В результате машина была обнаружена в боксе автомоечной станции. Инспекторы задержали 25-летнего водителя и его 21-летнего спутника.
После установления личности выяснилось, что старушка, у которой отняли сумку, одному из задержанных приходится родной бабушкой. Тажке он уже был неоднократно судим и несколько лет назад освободился из мест лишения свободы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Молодые люди задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.