Во Всеволожске неизвестный обокрал пенсионерку

По словам пострадавшей, злоумышленник проник в квартиру через входную дверь и украл у неё ноутбук, мобильный телефон и несколько орденов. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность грабителя.

Ранее в Киришах Ленинградской области пожилой мужчина подорвался на собственной коллекции оружия. В ходе осмотра в квартире пострадавшего полицейские обнаружили коллекцию оружия и взрывчатых веществ.