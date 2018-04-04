Во Всеволожске неизвестный обокрал пенсионерку 

Пресс-служба МВД Всеволожска Ленинградской области передает, что полиция разыскивает грабителя, который «обчистил» квартиру пожилой местной жительницы.
По словам пострадавшей, злоумышленник проник в квартиру через входную дверь и украл у неё ноутбук, мобильный телефон и несколько орденов. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность грабителя.
Ранее в Киришах Ленинградской области пожилой мужчина подорвался на собственной коллекции оружия. В ходе осмотра в квартире пострадавшего полицейские обнаружили коллекцию оружия и взрывчатых веществ.
Фото: архив ФедералПресс