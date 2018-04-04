Петербургский полицейский подозревается в мошенничестве на 600 тысяч рублей 

В октябре — ноябре прошлого года 28-летний оперуполномоченный 10-го отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с неустановленным пока лицом разработал план хищения чужого имущества путем обмана.
Дело в том, что по должности он был осведомлен о рассмотрении в Калининском районном суде уголовного дела. Вместе с сообщником полицейский потребовал от знакомого подсудимого 600 тысяч рублей за оказание содействия в назначении наказания без реального лишения свободы. Деньги были получены.
Подозреваемый изобличен и задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Соучастника следствие пытается установить, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.