Петербургский полицейский подозревается в мошенничестве на 600 тысяч рублей

Дело в том, что по должности он был осведомлен о рассмотрении в Калининском районном суде уголовного дела. Вместе с сообщником полицейский потребовал от знакомого подсудимого 600 тысяч рублей за оказание содействия в назначении наказания без реального лишения свободы. Деньги были получены.