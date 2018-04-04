Четвероногие друзья подвели калужского собачника под статью 

К четырем годам лишения свободы условно приговорил суд 51-летнего калужского собачника, изувечившего другого собачника. Кроме того, ему придется выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. В пресс-службе прокуратуры Калужской области напомнили, что это произошло в сентябре прошлого года в Калуге. Оба мужчины выгуливали своих четвероногих питомцев в одном из дворов. Сначала сцепились не поделившие территорию собаки, затем — их хозяева. У одного из них, к несчастью для второго, оказался при себе нож. Мужчина получил три ножевых ранения в грудь и живот. Получивший ранения мужчина обжаловал приговор, посчитав его слишком мягким. Однако Калужский областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил приговор в силе.