На ярославца завели дело за оскорбление родной матери

Пенсионерка долго слушала, как покрывает её оскорблениями родной сын. Слушала-слушала и пошла в суд. Конфликт между пожилой матерью и мужчиной произошёл в Брагино.

— Проверкой установлено, что 56-летний сын заявительницы в ходе конфликта дома высказал в адрес матери нецензурные оскорбления, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района Ярославля

Мужчине пришлось сознаться в нецензурной брани. В отношении ярославца возбудили административное дело за унижение чести и достоинства, а суд назначил мужчине штраф в 1000 рублей.

Тем временем заволжская прокуратура уже проверила один из крупнейших в районе торговых центров на пожарную безопасность. И нашла в нём массу опасных для жизни нарушений.