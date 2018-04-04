В Ростове вынесли приговор 11 бывшим полицейским по делу о вымогательстве 

В Ростове вынесли приговор 11 бывшим сотрудникам линейного отдела МВД России, обвинявшимся в вымогательстве взяток в аэропорту. Об этом сообщают «Юга.ру».
Как заявили в пресс-службе управления ФСБ России по Ростовской области, полицейские требовали деньги за то, чтобы не привлекать нарушителей к уголовной и административной ответственности, и за помощь в отправке запрещённых к перевозке предметов.
Сотрудники были уволены из органов внутренних дел. Их приговорили к условным срокам и штрафам до 200 тыс. рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-начальнику отдела Ростехнадзора в Свердловской области грозит 12 лет за взятку.