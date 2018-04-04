В Ростове 11 полицейских пошли под суд за вымогательство в аэропорту

В Ростове осудили 11 сотрудников линейного отдела полиции в аэропорту. «Транспортники» придумали легкий способ заработать денег. Злоумышленники рьяно выявляли нарушения у провожающих, встречающих и у пассажиров.

За непривлечение к уголовной и административной ответственности, а также за помощь в перевозке запрещенных предметов требовали с людей мзду. «Такса» варьировалась от 1 до 10 тысяч рублей.

— За смену наряд мог заработать до 500 тысяч рублей, — сообщил корреспонденту 161.ru источник в правоохранительных органах региона.

О вымогательствах в аэропорту стало известно оперативникам УФСБ

— Следователи возбудили 13 уголовных дел по статьям «Получение взятки» и «Мелкое взяточничество». — Все 11 полицейских, представших перед судом, признаны виновными, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Злоумышленников приговорили к условному лишению свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Кроме того, они не могут занимать должности в госорганах в течение трех лет.