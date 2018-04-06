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Суд в Приморье арестовал имущество чиновницы, покупавшей жилье для сирот по высоким ценам
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Суд в Приморье арестовал имущество чиновницы, покупавшей жилье для сирот по высоким ценам 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля. /ТАСС/. Суд в Приморском крае арестовал имущество сотрудницы администрации края, обвиняемой в халатности при исполнении программы обеспечения жильем детей сирот, сообщила в пятницу старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская.
"Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя и наложил арест на имущество бывшего и. о. директора департамента образования и науки Приморского края, обвиняемой в халатности при реализации государственной программы, связанной с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", — сообщила Римская.
По версии следствия, в 2016 году обвиняемая, исполняя обязанности директора департамента образования и науки Приморского края, при реализации государственной программы Приморского края по обеспечению жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения, не приняла своевременных мер по организации в департаменте надлежащей работы по этому направлению. Она не проконтролировала обоснование максимальной цены контрактов на основе реальной рыночной ценовой информации о стоимости жилых помещений. В результате проявленной халатности произошло необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 2 млн рублей.
Как сообщалось ранее, следствие предъявило обвинение бывшей и. о. директора департамента образования и науки Приморского края в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Личность обвиняемой собеседница агентства не уточняет. При этом, согласно официальным данным администрации Приморья, в 2016 году обязанности директора департамента образования и науки до 1 июля 2016 года исполняла заместитель директор департамента Надежда Виткалова.
"Необходимо отметить, что преступление выявлено сотрудниками прокуратуры Приморского края", отметила Римская.
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