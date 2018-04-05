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СК предъявил экс-чиновнице администрации Приморья обвинение в халатности
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СК предъявил экс-чиновнице администрации Приморья обвинение в халатности 

ТАСС 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
ВЛАДИВОСТОК, 5 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) по Приморскому краю предъявил обвинение бывшей и.о. директора департамента образования и науки Приморья в халатности (1 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления СК.
"По версии следствия, в 2016 году обвиняемая, исполняя обязанности директора департамента образования и науки Приморского края, при реализации государственной программы Приморского края не приняла своевременных мер по организации в департаменте надлежащей работы по этому направлению и не проконтролировала обоснование (максимальной) цены контрактов на основе реальной рыночной ценовой информации о стоимости жилых помещений. В результате проявленной халатности произведено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 2 млн рублей, что повлекло крупный ущерб бюджету Приморского края", — сообщило ведомство.
Расследование уголовного дела продолжается, но обвинение в халатности уже предъявлено. Личность обвиняемой в пресс-службе следственного управления не уточнили. При этом, согласно официальным данным администрации Приморья, в 2016 году обязанности директора департамента образования и науки до 1 июля 2016 года исполняла Надежда Виткалова. С 1 июля на должность директора была назначена Оксана Мартыненко.
"Уголовное дело было возбуждено по материалам Прокуратуры Приморского края", — добавили в пресс-службе СК.
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