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Экс-чиновницу администрации Приморья обвинили в халатности при покупке жилья сиротам
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Экс-чиновницу администрации Приморья обвинили в халатности при покупке жилья сиротам 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бывшему и. о. директора департамента образования и науки Приморья предъявлено обвинение в халатности.
По версии следствия, в 2016 году обвиняемая не проконтролировала обоснование (максимальной) цены контрактов при реализации госпрограммы обеспечения жильем детей-сирот. В результате произошло необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 2 млн рублей. Это повлекло крупный ущерб бюджету региона.
Экс-чиновница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, на прошлой неделе был вынесен приговор бывшему главе района Александру Нарыжному. Его признали виновным в махинациях с землей. Ущерб от его действий оценили в 62 млн рублей. Экс-чиновник приговорен к четырем годам колонии общего режима.
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