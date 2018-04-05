Экс-чиновницу администрации Приморья обвинили в халатности при покупке жилья сиротам

Бывшему и. о. директора департамента образования и науки Приморья предъявлено обвинение в халатности.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемая не проконтролировала обоснование (максимальной) цены контрактов при реализации госпрограммы обеспечения жильем детей-сирот. В результате произошло необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 2 млн рублей. Это повлекло крупный ущерб бюджету региона.

Экс-чиновница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает ИА PrimaMedia.