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На Маршала Новикова задержали москвича с наркотиками
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На Маршала Новикова задержали москвича с наркотиками 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
На улице Маршала Новикова сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД по району Щукино задержали москвича с наркотиками.
— Был досмотрен ранее судимый за кражу 32-летний безработный житель столицы. В кармане куртки у него обнаружили два пакета с веществом растительного происхождения общей массой 3,3 грамма. Согласно экспертизе, задержанный имел при себе марихуану. Мужчина признался, что данный наркотик предназначался для последующего сбыта. Он также назвал и показал места шести закладок, сделанных им ранее в этот же день на территории района. Из тайников было извлечено еще около восьми граммов марихуаны, — сообщил источник в УВД по СЗАО.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый задержан. (ео)
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