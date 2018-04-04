На Маршала Новикова задержали москвича с наркотиками

На улице Маршала Новикова сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД по району Щукино задержали москвича с наркотиками.

— Был досмотрен ранее судимый за кражу 32-летний безработный житель столицы. В кармане куртки у него обнаружили два пакета с веществом растительного происхождения общей массой 3,3 грамма. Согласно экспертизе, задержанный имел при себе марихуану. Мужчина признался, что данный наркотик предназначался для последующего сбыта. Он также назвал и показал места шести закладок, сделанных им ранее в этот же день на территории района. Из тайников было извлечено еще около восьми граммов марихуаны, — сообщил источник в УВД по СЗАО.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый задержан. (ео)