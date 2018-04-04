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Жалоба не помогла. В Салехарде бывший финансист, наворовавший миллионы, все равно отправится в тюрьму
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Жалоба не помогла. В Салехарде бывший финансист, наворовавший миллионы, все равно отправится в тюрьму 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Бывшему главному специалисту отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности Управления судебного департамента в ЯНАО не удалось смягчить приговор.
Коллегия по уголовным делам суда ЯНАО оставила без изменения приговор салехардского суда и не удовлетворила апелляционную жалобу осужденного. Документ вступил в законную силу, — сообщает окружная прокуратура.
Напомним, ранее мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к 6 годам тюрьмы. Отбывать наказание за мошенничество в особо крупном размере он будет в колонии общего режима.
С ноября 2014 года по июнь 2017 года финансист учреждения подготавливал и отправлял в Управление Федерального казначейства по округа заявки на перечисление денег со счета Управления судебного департамента в ЯНАО за оплату вымышленных услуг на счета сестры, жены, тещи и знакомого. Так предприимчивый сотрудник похитил более 9 млн рублей. Средствами распорядился по своему усмотрению. Во время предварительного расследования он добровольно возместил 2 млн рублей.
Кроме того, суд удовлетворил иск Управления судебного департамента в ЯНАО и взыскал с осужденного 7 млн рублей. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска суд сохранил наложенный ранее арест на имущество молодого человека.
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