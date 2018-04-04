Осужденным за наркотики и убийство отказали в помиловании

Салехарде прошло заседание комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа . Его участники рассмотрели два ходатайства от осужденных, отбывающих наказание за убийство и наркотики.

Один из осужденных сидит за незаконный оборот наркотических веществ в крупном размере. Кроме того, мужчина имеет исполнительный лист на сумму 150 тыс. рублей. Активных мер к погашению иска не предпринимает. Так, за время отбывания наказания на его лицевой счет поступило более 176 тыс. рублей, однако погашение иска составило всего более 19 тыс. рублей. Второй осужденный отбывает 23-летний срок за создание вооруженной группы, незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку и ношение оружия, а также за убийство, вымогательство и грабеж, совершенные организованной группой лиц.

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции, администрация исправительного учреждения и члены комиссии по вопросам помилования ходатайство не поддержали.