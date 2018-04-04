Ещё
Осужденным за наркотики и убийство отказали в помиловании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Осужденным за наркотики и убийство отказали в помиловании 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде прошло заседание комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Его участники рассмотрели два ходатайства от осужденных, отбывающих наказание за убийство и наркотики.
Один из осужденных сидит за незаконный оборот наркотических веществ в крупном размере. Кроме того, мужчина имеет исполнительный лист на сумму 150 тыс. рублей. Активных мер к погашению иска не предпринимает. Так, за время отбывания наказания на его лицевой счет поступило более 176 тыс. рублей, однако погашение иска составило всего более 19 тыс. рублей. Второй осужденный отбывает 23-летний срок за создание вооруженной группы, незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку и ношение оружия, а также за убийство, вымогательство и грабеж, совершенные организованной группой лиц.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции, администрация исправительного учреждения и члены комиссии по вопросам помилования ходатайство не поддержали.
В Российской Федерации с ходатайством о помиловании может обратиться любой осужденный, в том числе и к пожизненному лишению свободы. Так они получают право обратиться непосредственно к президенту России через комиссию по вопросам помилования и главе региона, чтобы можно было смягчить назначенное судом наказание. В автономном округе организационную, правовую, информационную деятельность и документационное обеспечение комиссии осуществляет департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО.
ИА Север-Пресс: последние новости
Жалоба не помогла. В Салехарде бывший финансист, наворовавший миллионы, все равно отправится в тюрьму Не хочу быть солдатом. В Новом Уренгое осудят уклониста Обвиняемый в жуткой резне в Ноябрьске проходит психиатрическую экспертизу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»140
Япония заявила протест России74
Бориса Джонсона поймали на лжи о России190
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин131
Шойгу предупредил о новой угрозе264
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение