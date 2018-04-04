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Полиция разыскивает педофила‐велосипедиста, который приставал к ребенку в Кургане
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Полиция разыскивает педофила‐велосипедиста, который приставал к ребенку в Кургане 

360tv.ru 1 час назад
В Кургане правоохранительные органы разыскивают мужчину, который 3 апреля приставал к девочке в подъезде одной из многоэтажек в четвертом микрорайоне города. Известно, что маньяк передвигается на велосипеде. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Запись с камеры видеонаблюдения попала в Сеть. На кадрах видно, как мужчина подходит к маленькой девочке и при этом держит руку в районе промежности. Злоумышленник наклоняется к ребенку, после чего жертва убегает. Затем мужчина перемещается по этажу и поправляет штаны. После этого неизвестный
какое-то  время ходит по лестничной площадке, поправляя брюки.
В СУ СК РФ по Курганской области факт произошедшего подтвердили. Заведено уголовное дело. Подозреваемый объявлен в розыск.
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