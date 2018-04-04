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Камера запечатлела приставания педофила к ребенку в Кургане
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Камера запечатлела приставания педофила к ребенку в Кургане 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры приставаний взрослого мужчины к маленькой девочке — инцидент, попавший на видео, произошел в минувший вторник, 3 апреля, в Кургане.
Мужчина зашел в подъезд вместе с ребенком, после чего совершил серию поступков, трактующихся уголовным кодексом как «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» — именно по такой статье Следственный комитет возбудил дело по факту произошедшего.
Злоумышленник скрылся с места преступления на велосипеде, однако, по данным местных СМИ, он был задержан правоохранителями в ходе патрулирования территории уже на следующий день.
В настоящее время готовится процедура опознания преступника пострадавшей.
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