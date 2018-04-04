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У подмосковной пенсионерки украли золотые украшения
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У подмосковной пенсионерки украли золотые украшения 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В подмосковном Сергиевом Посаде у 68-летней женщины воры похитили драгоценности.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД, у пенсионерки, проживающей в доме на улице Чайковского, были украдены два золотых кольца на сумму 45 тысяч рублей.
За совершение данного преступления стражи порядка задержали 34-летнего местного жителя. В отношении него заведено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Злоумышленнику грозит 10 лет тюрьмы.
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