В Нижегородской области мужчина сломал пасынку бедро, воспитывая его ремнем

Его дело передано в суд, сообщает региональное управление следственного комитета

Приучать 12-летнего пасынка к порядку взялся 45-летний мужчина. Вечером 5 октября он явно переусердствовал: по версии следствия, он взял ремень с металлической пряжкой и отлупил мальчика. Удары приходились на тело и ноги ребенка. Позже врачи диагностировали у него перелом бедренной кости.

«Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии не признал, но не отрицает, что наносил пасынку удары ремнем. Именно таким образом мужчина приучал ребенка к порядку и рассматривал применение ремня как метод воспитания», — сообщили в следственном комитете.