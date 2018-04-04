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В Нижегородской области мужчина сломал пасынку бедро, воспитывая его ремнем
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В Нижегородской области мужчина сломал пасынку бедро, воспитывая его ремнем 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Его дело передано в суд, сообщает региональное управление следственного комитета.
Приучать 12-летнего пасынка к порядку взялся 45-летний мужчина. Вечером 5 октября он явно переусердствовал: по версии следствия, он взял ремень с металлической пряжкой и отлупил мальчика. Удары приходились на тело и ноги ребенка. Позже врачи диагностировали у него перелом бедренной кости.
«Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии не признал, но не отрицает, что наносил пасынку удары ремнем. Именно таким образом мужчина приучал ребенка к порядку и рассматривал применение ремня как метод воспитания», — сообщили в следственном комитете.
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