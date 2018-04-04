В Нытве двух мужчин задержали за кражу продуктов из детского сада

О происшествии сотрудники полиции узнали от заведующей детским садом. Она пояснила, что из пищеблока в столовой образовательного учреждения похищены продукты.

Сотрудники полиции осмотрели место преступления и установили, что неизвестные проникли в помещение через окно. По горячим следам правоохранители задержали подозреваемых — двух мужчин в возрасте 31 и 41 года.

«Один из них признался, что живет рядом с детским садом, неоднократно в нем бывал и знал, что столовая расположена в отдельном корпусе и там отсутствует охранник», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю

Правда, изъять и вернуть владельцу правоохранители успели только часть украденного. По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело.