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Закончено расследование дела врача, не желавшего оперировать пациентку без 50 тыс. рублей
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Закончено расследование дела врача, не желавшего оперировать пациентку без 50 тыс. рублей 

Волга Ньюс 1 час назад
Обвиняемый — 53 летний Александр Нагога. Он работал хирургом травматологического отделения ГБУЗ СО «Чапаевская центральная городская больница».
По версии следствия, в начале декабря 2017 г. Нагога должен был провести операцию поступившей с переломом руки женщине. Медик подошел к дочери пациентки и сообщил, что сделает операцию качественно и на новом оборудовании, если та передаст ему 50 тыс. рублей. А при бесплатной операции, сказал, даже фиксирующий стержень не поставит.
Женщина испугалась за мать и обратилась в УФСБ по Самарской области. Силовики пошли на оперативный эксперимент.
Деньги врач у женщины забрал. Далее его с поличным задержали сотрудники ФСБ.
Следственный отдел СУ СК России по Чапаевску возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. УК РФ 290 «Получение взятки с вымогательством».
Как пояснили Волга Ньюс в прокуратуре города, сейчас дело готовят к передаче в суд. Медик признал вину частично, якобы деньги он брал, но не вымогал и вообще женщину просто обманул, а на самом деле операцию бы делал качественно в любом случае.
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