Закончено расследование дела врача, не желавшего оперировать пациентку без 50 тыс. рублей

Обвиняемый — 53 летний Александр Нагога. Он работал хирургом травматологического отделения ГБУЗ СО «Чапаевская центральная городская больница».

По версии следствия, в начале декабря 2017 г. Нагога должен был провести операцию поступившей с переломом руки женщине. Медик подошел к дочери пациентки и сообщил, что сделает операцию качественно и на новом оборудовании, если та передаст ему 50 тыс. рублей. А при бесплатной операции, сказал, даже фиксирующий стержень не поставит.

Женщина испугалась за мать и обратилась в УФСБ по Самарской области . Силовики пошли на оперативный эксперимент.

Деньги врач у женщины забрал. Далее его с поличным задержали сотрудники ФСБ.