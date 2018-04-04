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Вятрович оправдывает убийства правоохранителей Бубенчиком
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Вятрович оправдывает убийства правоохранителей Бубенчиком 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он написал в Facebook.
«Результат суда над ним (Бубенчиком — ред.) может изменить судьбу нашей страны. Если Иван станет единственным, кого заключат в тюрьму за убийства зимой 2013-2014 годов, мы можем вернуться в прошлое до Майдана», — написал Вятрович.
Украинский историк утверждает, что Бубенчик вынужден был стрелять после того, как среди «майдановцев» появились убитые. Он оправдывает убийства правоохранителей.
Вчера был задержан Иван Бубенчик, который ранее признавался в убийстве «беркутовцев». В защиту его выступили политики, среди которых — и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Сегодня глава ГПУ Юрий Луценко также поддержал Бубенчика, заявив, что меняет следственную группу по преступлениям на Майдане.
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