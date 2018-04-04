Вятрович оправдывает убийства правоохранителей Бубенчиком

Об этом он написал в Facebook.

«Результат суда над ним (Бубенчиком — ред.) может изменить судьбу нашей страны. Если Иван станет единственным, кого заключат в тюрьму за убийства зимой 2013-2014 годов, мы можем вернуться в прошлое до Майдана», — написал Вятрович.

Украинский историк утверждает, что Бубенчик вынужден был стрелять после того, как среди «майдановцев» появились убитые. Он оправдывает убийства правоохранителей.