Пенсионер напал с палкой на прокурора Снежинска и разбил ему голову

77-летний пенсионер из Снежинска напал с палкой на прокурора города Сергея Горшкова . С травмой глаза руководителя надзорного ведомства увезли в челябинскую больницу, а пенсионера арестовали. Об этом 74.ru сообщила помощник председателя снежинского суда Наталья Плужникова. — Пенсионер пришёл на личный приём к прокурору 29 марта в 15 часов с вопросом по строительству гаражей. Он был председателем гаражного кооператива, и эта история тянется давно. Наш суд находится в одном здании с прокуратурой . Практически каждую неделю пожилой мужчина ходит на приём то к прокурору, то к председателю суда, — рассказала Наталья Плужникова. — На этот раз Сергей Владимирович Горшков ответил на все его вопросы, опустил голову, начал что-то писать. И в этот момент пенсионер ударил его палкой по голове. От удара разбились очки, прокурор получил травмы брови и глаза. Помощник председателя суда подчеркнула, что конфликта не было. После нападения прокурор был вынужден начать защищаться, и он отобрал палку. 31 марта суд отправил пенсионера в СИЗО . Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования, совершённые с применением насилия, опасного для жизни или здоровья). Максимальное предусмотренное этой статьёй наказание — лишение свободы на срок до 10 лет. Расследованием уголовного дела занимается отдел следственного комитета по городу Касли . Пенсионеру назначена психиатрическая экспертиза.