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Юридическое лицо получило штраф в 10 миллионов за взятку директору «Севастопольского автодора»
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Юридическое лицо получило штраф в 10 миллионов за взятку директору «Севастопольского автодора» 

360tv.ru 1 час назад
Суд оштрафовал юридическое лицо на десять миллионов рублей за взятку руководителю госучреждения «Севастопольский автодор». Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс‐службу Генеральной прокуратуры России.
Сотрудник коммерческой фирмы передал директору ГБУ «Севастопольский автодор» денежные средства за заключение договоров поставки продукции и строительных материалов. В отношении юридического лица было заведено административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере». В результате мировой судья Ленинского судебного района привлек ООО к штрафу суммой в 10 миллионов рублей.
Сейчас суд рассматривает уголовное дело против директора «Севастопольского автодора», который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
«Севастопольский автодор» занимается ремонтом и содержанием автодорог города. Протяженность подотчетной сети составляет более 925 километров. На балансе организации находится более 1000 километров тротуаров и пешеходных дорожек, а также 671 автобусных остановок.
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