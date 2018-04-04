СК РФ задержал наемника с позывным «Генрих», воевавшего в Донбассе за националистов

Москва , 4 апреля. Уголовное дело возбудили против уроженца Чувашии , воевавшего в Донбассе за украинских националистов под позывным «Генрих». Об этом сообщается на YouTube-канале СК РФ.

Согласно данным СК России, впоследствии «Генрих» был задержан на родине с наркотиками. В Следственном комитете РФ рассказали, что уголовное дело возбуждено в отношении 41-летнего «безработного Сергея Ильина ». Как добавили в ведомстве, ему предъявлено обвинение в участии в вооруженном конфликте наемником.

По версии следствия, в ноябре 2014 года он приехал в Киев, где вступил в батальон «Организация украинских националистов», затем отправился в Донбасс в качестве наемника. Он участвовал в боях с позывным «Генрих», в том числе в селе Пески Ясиноватского района, против населения ДНР. По данным следователей, «Генрих» вел стрельбу как по ополченцам, так и по мирным жителям.

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