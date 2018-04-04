Ещё
Верховный суд Крыма 16 апреля начнет рассмотрение дела о подготовке диверсий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Верховный суд Крыма 16 апреля начнет рассмотрение дела о подготовке диверсий 

ТАСС 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Верховный суд Крыма 16 апреля начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении гражданина Украины Евгения Панова, который обвиняется в подготовке диверсий на полуострове. Об этом ТАСС в среду сообщил его адвокат Сергей Легостов.
"16 апреля будет уже слушание по существу. Прокурор огласит обвинительное [заключение]", — сказал он  По словам адвоката, в среду Верховный суд Крыма продлил срок содержания Панова под стражей на шесть месяцев. «Мы не заявляли о проведении предварительного заседания, и суд не нашел оснований для его проведения. Было просто судебное заседание в закрытом режиме [в среду], в ходе которого суд продлил на шесть месяцев срок содержания под стражей», — рассказал собеседник агентства.
Панова обвиняют по трем статьям УК РФ: «Приготовление к диверсии», «Покушение на контрабанду боеприпасов» и «Незаконное хранение и перевозка боеприпасов». Ему грозит длительный тюремный срок.
ФСБ 10 августа 2016 года сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении диверсий, которые готовились главным управлением разведки минобороны Украины. По делу о подготовке диверсий в Крыму были задержали двое украинцев: Андрей Захтей и Панов.
Уголовное дело в отношении Захтея выделили в отдельное производство. Его рассмотрел Верховный суд Крыма, который приговорил мужчину к шести годам и шести месяцам лишения свободы.
"Дело Захтея", который признал вину, было рассмотрено в особом порядке, то есть без допроса свидетелей. Выбор особого порядка является смягчающим обстоятельством, суд при рассмотрении такого дела может назначить наказание не более двух третей от максимального, предусмотренного санкцией статьи УК РФ. Панов вину не признает.
ТАСС: последние новости
Работу двух крупнейших торговых центров Ставрополя приостановили после проверки В Троицке ребенка убило током на улице Захарченко утверждает, что с генерала Лаушкина снята уголовная ответственность по его делу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию75
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»282
Сестры с электродами в мозге покончили с собой40
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна71
Украина будет задерживать все крымские суда523
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Озвучены предъявленные Рыбке и Лесли обвинения
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение