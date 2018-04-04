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Суд Севастополя вернул прокурору дело обвиняемых в приготовлении диверсии в Крыму
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Суд Севастополя вернул прокурору дело обвиняемых в приготовлении диверсии в Крыму 

ТАСС 1 час назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Севастопольский городской суд вернул прокурору для устранения недостатков уголовное дело двух граждан Украины — Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, обвиняемых в приготовлении диверсии в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе горсуда.
Ранее сообщалось, что 9 ноября 2016 года в Севастополе была задержана украинская диверсионная группа из трех человек: Владимира Дудки, Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова. Все трое, по данным ФСБ, являются членами диверсионно-террористической группы главного управления разведки министерства обороны Украины. По версии следствия, они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения региона. Уголовное дело по обвинению Дудки и Бессарабова в приготовлении диверсии поступило в суд 27 марта этого года.
"Сегодня Севастопольским городским судом было проведено судебное заседание по делу Дудки и Бессарабова, им продлена мера пресечения на три месяца, а само дело возвращено прокурору для устранения недостатков", — сказали в пресс-службе, добавив, что не комментируют, какие именно недостатки стали причиной возвращения дела прокурору.
Один из участников этой диверсионной группы — Дмитрий Штыбликов — уже получил срок. Как сообщалось, в ноябре прошлого года Севастопольский городской суд признал его виновным в приготовлении к диверсии, совершенной организованной группой, а также в нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов и назначил ему пять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 200 тыс. рублей. Штыбликов признал вину в инкриминируемых преступлениях.
Помимо приготовления диверсии двоим оставшимся членам организованной группы вменяется также незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой.
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