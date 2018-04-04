Приморца обвинили в мошенничестве с использованием Интернета 

Мужчина предстанет перед судом.
Следователями отдела полиции №2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) окончено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении мошеннических действий.
Ранее в дежурную часть отдела полиции Первомайского района поступило сообщение местного жителя о том, что его обманули.
В ходе проведения доследственной проверки установлено, что злоумышленник разместил в сети Интернет объявление о продаже деликатесных морепродуктов ниже рыночной стоимости. После обращения потенциального покупателя, он сообщил, что для приобретения 10 килограммов красной икры необходимо перевести на его банковскую карту денежные средства в размере 20 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина перестал выходить на связь, не выполнив своих обязательств.
В ходе оперативно — розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего жителя Хасанского района.
Расследование уголовного дела завершено. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.
Уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) передано в суд для рассмотрения по существу.
Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.