Приморца обвинили в мошенничестве с использованием Интернета

Мужчина предстанет перед судом.

Ранее в дежурную часть отдела полиции Первомайского района поступило сообщение местного жителя о том, что его обманули.

В ходе проведения доследственной проверки установлено, что злоумышленник разместил в сети Интернет объявление о продаже деликатесных морепродуктов ниже рыночной стоимости. После обращения потенциального покупателя, он сообщил, что для приобретения 10 килограммов красной икры необходимо перевести на его банковскую карту денежные средства в размере 20 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина перестал выходить на связь, не выполнив своих обязательств.

В ходе оперативно — розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего жителя Хасанского района.

Расследование уголовного дела завершено. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

Уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) передано в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.