Ещё
Приморца обвинили в мошенничестве с использованием Интернета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приморца обвинили в мошенничестве с использованием Интернета 

Prim.News 1 час назад
Мужчина предстанет перед судом.
Следователями отдела полиции №2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) окончено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении мошеннических действий.
Ранее в дежурную часть отдела полиции Первомайского района поступило сообщение местного жителя о том, что его обманули.
В ходе проведения доследственной проверки установлено, что злоумышленник разместил в сети Интернет объявление о продаже деликатесных морепродуктов ниже рыночной стоимости. После обращения потенциального покупателя, он сообщил, что для приобретения 10 килограммов красной икры необходимо перевести на его банковскую карту денежные средства в размере 20 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина перестал выходить на связь, не выполнив своих обязательств.
В ходе оперативно — розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего жителя Хасанского района.
Расследование уголовного дела завершено. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.
Уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) передано в суд для рассмотрения по существу.
Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.
Prim.News: последние новости
В Приморье у пенсионера украли 90-килограммовую ванну В Приморье из дома 75-летней женщины украли бытовую технику и еду За убийство 9-летней девочки приморец получил пожизненный срок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»144
Япония заявила протест России78
Бориса Джонсона поймали на лжи о России195
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин133
Шойгу предупредил о новой угрозе264
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение