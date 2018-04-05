Ещё
Директор московской фирмы выманил у главбуха почти 9 млн рублей, угрожая ей и ее дочери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Директор московской фирмы выманил у главбуха почти 9 млн рублей, угрожая ей и ее дочери 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о том, что в ходе ссоры ее начальник требовал от нее заплатить ему сумму 8, 7 миллиона рублей, угрожая физической расправой ей и ее несовершеннолетней дочери. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Женщина рассказала, что поссорилась с генеральным директором компании, в которой работала главным бухгалтером. После этого последний потребовал от нее заплатить 8,7 миллиона рублей, заявляя, что иначе он расправится с ней и ее дочерью.
Москвичка выполнила требование директора. Она передала ему 18 тысяч евро и 8 772 000 рублей, после чего написала долговую расписку на указанную сумму в банке.
В данный момент проводится проверка по данному факту.
Во вторник в Екатеринбурге коллектора лишили свободы на пять лет за вымогательство. Также он должен оплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Мужчина угрожал клиентам, пытаясь заставить их вернуть деньги. При этом названная им сумма превышала размер реального долга.
360tv.ru: последние новости
Бывший военнослужащий армии США убил свою российскую жену в Италии и покончил с собой ‐ СМИ СМИ сообщили о смерти бывшего главы Госкомстата Юрия Юркова Подросток изнасиловал школьницу в Ленинградской области
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма122
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова72
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции225
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»553
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании105
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение