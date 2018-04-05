Директор московской фирмы выманил у главбуха почти 9 млн рублей, угрожая ей и ее дочери 

Жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о том, что в ходе ссоры ее начальник требовал от нее заплатить ему сумму 8, 7 миллиона рублей, угрожая физической расправой ей и ее несовершеннолетней дочери. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Женщина рассказала, что поссорилась с генеральным директором компании, в которой работала главным бухгалтером. После этого последний потребовал от нее заплатить 8,7 миллиона рублей, заявляя, что иначе он расправится с ней и ее дочерью.
Москвичка выполнила требование директора. Она передала ему 18 тысяч евро и 8 772 000 рублей, после чего написала долговую расписку на указанную сумму в банке.
В данный момент проводится проверка по данному факту.
Во вторник в Екатеринбурге коллектора лишили свободы на пять лет за вымогательство. Также он должен оплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Мужчина угрожал клиентам, пытаясь заставить их вернуть деньги. При этом названная им сумма превышала размер реального долга.