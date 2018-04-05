Директор московской фирмы выманил у главбуха почти 9 млн рублей, угрожая ей и ее дочери

Жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о том, что в ходе ссоры ее начальник требовал от нее заплатить ему сумму 8, 7 миллиона рублей, угрожая физической расправой ей и ее несовершеннолетней дочери. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Женщина рассказала, что поссорилась с генеральным директором компании, в которой работала главным бухгалтером. После этого последний потребовал от нее заплатить 8,7 миллиона рублей, заявляя, что иначе он расправится с ней и ее дочерью.

Москвичка выполнила требование директора. Она передала ему 18 тысяч евро и 8 772 000 рублей, после чего написала долговую расписку на указанную сумму в банке.

В данный момент проводится проверка по данному факту.