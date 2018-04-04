В Архангельской области группу мошенников будут судить за хищение у страховщиков 2,3 млн рублей

Архангельской области в суд направлено уголовное дело в отношении девяти членов организованной группы, обвиняемых в совершении мошенничеств в сфере страхования, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Установлено, что указанные лица, действуя в составе созданной одним из ее участников организованной группы, с целью совершения мошенничеств в сфере автострахования с февраля по декабрь 2016 года на территории города Архангельска инсценировали шесть дорожно-транспортных происшествий с участием принадлежащих им легковых и грузовых автомобилей. Для регистрации фактов дорожно-транспортных происшествий обвиняемые вызывали сотрудников ГИБДД , после чего с полученными документами о наступлении страховых случаев обращались в страховые компании для возмещения убытков», — отмечается в релизе. Таким образом злоумышленникам удалось незаконно получить 2,3 млн рублей. Уголовное дело направлено в Октябрьский суд Архангельска для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.