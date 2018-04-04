Четверых зауральцев отправили за решетку за убийство знакомого

Суд вынес приговор четверым жителям Курганской области , признав их виновными в убийстве мужчины. Двое их них проведут в колонии строгого режим по 12 лет, еще двоих отправили за решетку на 5,5 лет. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Преступление было совершено в марте 2017 года. По данным следствия, пьяные подсудимые вывезли знакомого в безлюдное место в Каргапольском районе и забили до смерти. Тело они спрятали в кустах.

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