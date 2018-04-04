Более 2 млн рублей зарплаты задолжал сотрудникам директор двух предприятий в Выксе

Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Руководитель ООО «Агротек» и ООО «Спецстройресурс» не выплачивал работникам этих предприятий зарплату, при этом задолженность работникам ООО «Спецстройресурс» превысила 2 миллиона рублей.

В кассе этих организаций были деньги, достаточные для выплаты зарплаты, однако они тратились на другие цели. В ходе предварительного следствия долги были погашены частично. Уголовное дело передано в суд.

Директору может грозить до 3 лет лишения свободы.