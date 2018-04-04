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Более 2 млн рублей зарплаты задолжал сотрудникам директор двух предприятий в Выксе
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Более 2 млн рублей зарплаты задолжал сотрудникам директор двух предприятий в Выксе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Руководитель ООО «Агротек» и ООО «Спецстройресурс» не выплачивал работникам этих предприятий зарплату, при этом задолженность работникам ООО «Спецстройресурс» превысила 2 миллиона рублей.
В кассе этих организаций были деньги, достаточные для выплаты зарплаты, однако они тратились на другие цели. В ходе предварительного следствия долги были погашены частично. Уголовное дело передано в суд.
Директору может грозить до 3 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о том, что директора, задолжавшего сотрудникам почти 16 млн рублей, будут судить в Сарове.
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