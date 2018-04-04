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Пьяный ярославец угрожал пистолетом сотрудникам магазина за плохой товар
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Пьяный ярославец угрожал пистолетом сотрудникам магазина за плохой товар 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел вечером 29 марта. Мужчина проник в подсобку магазина в Ленинском районе. Он угрожал сотруднику предметом, похожим на пистолет. После мужчина сказал охраннику, что натравит на него свою собаку породы питбультерьер. Работники магазина серьезно отнеслись к его угрозам и вызвали полицию.
Оперативники задержали ярославцам с помощью видео с камер наблюдения. Ранее он уже был судим. Мужчина во всем признался и рассказал, что пришел в магазину с целью предъявить претензии за товар плохого качества. Сейчас расследование продолжается.
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