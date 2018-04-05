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Главу Балтийского завода гидравлического оборудования обвиняют в хищении 97 млн рублей
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Главу Балтийского завода гидравлического оборудования обвиняют в хищении 97 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: dp.ru
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение гендиректору Балтийского завода гидравлического оборудования в хищении 97 млн рублей и в отмывании денежных средств. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу 47-летнему генеральному директору ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования» Александру Харитонову предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступлений, предусмотренных ч. 7 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления")", — сообщает СК.
В ходе предварительного следствия установлено, что с апреля 2014 года по ноябрь 2015 года Харитонов заключил договор с заводом «Киров-Энергомаш» на поставку четырех насосов на 194 млн рублей. Получив от завода более 97 млн рублей, обвиняемый преднамеренно не исполнил свои обязательства по договору, а полученные деньги потратил на деятельность Балтийского завода.
Кроме того, в январе 2017 года в отношении Харитонова вынесен обвинительный приговор по ч. 1 ст. 199.1 УК РФ ("Неисполнение обязанностей налогового агента").
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