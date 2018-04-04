В Тверской области полицейскими арестованы подозреваемые в серии краж денег с банковских карт

В дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району обратился 40-летний местный житель с заявлением о краже денег с его банковской карты. Ущерб составил 5 000 рублей.

В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что в день происшествия на мобильный телефон потерпевшего позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил о приостановке операций по карте. Якобы для разблокирования счета злоумышленник потребовал сообщить ему номер карты и пин-код. Обманным путем завладев личными данными заявителя, предполагаемый преступник похитил денежные средства с его банковской карты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска регионального УМВД совместно с оперативниками отдела МВД России по Конаковскому району установлена причастность к совершению противоправных действий троих жителей города Самары . По данным полицейских, двое мужчин 1978 и 1988 годов рождения, а также женщина 1974 года рождения причастны не менее чем к 7 эпизодам аналогичных преступлений.

Находясь в Самаре, случайным набором фигуранты звонили на мобильные телефоны граждан, сообщая о том, что их карта заблокирована и для продолжения операций нужно сообщить некоторые персональные данные. Узнав от самих потерпевших номер карты, злоумышленники через интернет-сервисы получали доступ к деньгам, хранившимся на счете. Общий ущерб от действий подозреваемых составил не менее 120 000 рублей.

Полицейскими установлено местонахождение фигурантов. В ходе обыска на арендованной злоумышленниками квартире оперативники обнаружили и изъяли 12 мобильных телефонов, большое количество сим-карт, а также ноутбук. Подозреваемые этапированы в Тверь и заключены под стражу.