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Нижегородец ответит в суде за «воспитание» пасынка ремнем
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Нижегородец ответит в суде за «воспитание» пасынка ремнем 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Житель Дивеевского района Нижегородской области ответит в суде за жестокий метод воспитания пасынка. 45-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка с применением предметов, используемых в качестве оружия. Как сообщает СУ СК по региону, отчим избил ребенка ремнем с металлической пряжкой.
По версии следствия, 5 октября прошлого года 12-летний мальчик получил перелом бедренной кости после того, как подвергся домашнему насилию. Отчим вину в совершении преступления не признал, настаивая на том, что использовал ремень в воспитательных целях.
В настоящее время мужчина заключен под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, пасынок до смерти забил отчима молотком в Кулебаках.
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