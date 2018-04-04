Нижегородец ответит в суде за «воспитание» пасынка ремнем

Житель Дивеевского района Нижегородской области ответит в суде за жестокий метод воспитания пасынка. 45-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка с применением предметов, используемых в качестве оружия. Как сообщает СУ СК по региону, отчим избил ребенка ремнем с металлической пряжкой.

По версии следствия, 5 октября прошлого года 12-летний мальчик получил перелом бедренной кости после того, как подвергся домашнему насилию. Отчим вину в совершении преступления не признал, настаивая на том, что использовал ремень в воспитательных целях.

В настоящее время мужчина заключен под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.