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Суд на Украине отказал Минюсту во взыскании $26,8 млн с «дочки» Роснефти
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Суд на Украине отказал Минюсту во взыскании $26,8 млн с «дочки» Роснефти 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
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