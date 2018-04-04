В Кизляре транспортные полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в краже

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Кизляр поступило заявление о том, что на территории одного из складских помещений, где хранится электрооборудование, нарушена целостность входных ворот. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. В ходе осмотра склада, совместно с представителем железной дороги, было обнаружено, что в релейном шкафу вырезаны все электропровода, в результате чего он стал непригоден к эксплуатации. Так же было похищено дорогостоящее электрооборудование.

Уже через несколько часов в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отдела полиции на станции Кизляр по горячим следам были выявлены и доставлены в дежурную часть трое местных жителей в возрасте от 20 до 32 лет, которые дали признательные показания. Полицейские выяснили, что злоумышленники в ночное время суток с помощью подручных средств выломали доску в воротах, проникли на территорию склада, откуда похитили имущество железной дороги. Сумма ущерба составила более 170 тысяч рублей.

Также транспортные полицейские установили причастность данных граждан к совершению еще одной кражи. Около месяца назад на территории железнодорожной станции Кизляр злоумышленники похитили около ста железнодорожных деталей верхнего строения пути. Похищенные предметы мужчины вывезли на собственном автомобиле и сдали в пункт приема металлолома.