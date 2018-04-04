Ещё
В Кизляре транспортные полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в краже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кизляре транспортные полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в краже 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Кизляр поступило заявление о том, что на территории одного из складских помещений, где хранится электрооборудование, нарушена целостность входных ворот. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. В ходе осмотра склада, совместно с представителем железной дороги, было обнаружено, что в релейном шкафу вырезаны все электропровода, в результате чего он стал непригоден к эксплуатации. Так же было похищено дорогостоящее электрооборудование.
Уже через несколько часов в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отдела полиции на станции Кизляр по горячим следам были выявлены и доставлены в дежурную часть трое местных жителей в возрасте от 20 до 32 лет, которые дали признательные показания. Полицейские выяснили, что злоумышленники в ночное время суток с помощью подручных средств выломали доску в воротах, проникли на территорию склада, откуда похитили имущество железной дороги. Сумма ущерба составила более 170 тысяч рублей.
Также транспортные полицейские установили причастность данных граждан к совершению еще одной кражи. Около месяца назад на территории железнодорожной станции Кизляр злоумышленники похитили около ста железнодорожных деталей верхнего строения пути. Похищенные предметы мужчины вывезли на собственном автомобиле и сдали в пункт приема металлолома.
В настоящее время следственным отделом Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предполагают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Москве бывший бухгалтер столичного вуза вновь предстанет перед судом за хищение денежных средств В Чувашии задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления В Томске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в получение взятки в крупном размере
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»143
Япония заявила протест России77
Бориса Джонсона поймали на лжи о России192
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин132
Шойгу предупредил о новой угрозе264
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение