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Кузбассовец украл транспортерную ленту стоимостью 21 000 000 рублей
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Кузбассовец украл транспортерную ленту стоимостью 21 000 000 рублей 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Житель Прокопьевского района вывез с территории шахты пять рулонов транспортерной ленты.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, безработный 32-летний местный житель зашел на территорию шахты в поисках металлолома. Он увидел, что на территории лежат 5 рулонов новой транспортерной ленты. мужчина изучил работу охраны шахты, нашел в Интернете покупателя, нанял тяжелую технику и вывез рулоны.
Руководство шахты сообщило о хищении в полицию. Ущерб составил 21 000 000 рублей. Стражи порядка нашли похищенное имущество. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Дело передано в суд, кузбассовцу может грозить до 10 лет лишения свободы.
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