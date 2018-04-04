Кузбассовец украл транспортерную ленту стоимостью 21 000 000 рублей

Житель Прокопьевского района вывез с территории шахты пять рулонов транспортерной ленты.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, безработный 32-летний местный житель зашел на территорию шахты в поисках металлолома. Он увидел, что на территории лежат 5 рулонов новой транспортерной ленты. мужчина изучил работу охраны шахты, нашел в Интернете покупателя, нанял тяжелую технику и вывез рулоны.

Руководство шахты сообщило о хищении в полицию. Ущерб составил 21 000 000 рублей. Стражи порядка нашли похищенное имущество. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Дело передано в суд, кузбассовцу может грозить до 10 лет лишения свободы.