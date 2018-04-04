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Модератора групп в соцсетях из Иваново осудили за пропаганду идей ИГ*
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Модератора групп в соцсетях из Иваново осудили за пропаганду идей ИГ* 

РИА Новости 2 часа назад
БРЯНСК, 4 апр — РИА Новости. Московский окружной военный суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии модератора групп и страниц в социальных сетях, который пропагандировал идеи радикального ислама и поддерживал связь с террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ), сообщает УФСБ России по Ивановской области.
Как отмечает ведомство, житель Иваново, задержанный летом прошлого года, признан виновным в совершении преступлений по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в сообщении.
По версии следствия, что осужденный установил и поддерживал контакты со сторонниками радикального ислама и участниками ИГ*. В ходе расследования было установлено, что молодой человек был администратором и модератором нескольких групп в социальных сетях, в которых он размещал аудио— и видеоматериалы материалы, которые содержали высказывания, оправдывающие совершение взрыва. По данным УФСБ, записи также содержали призывы к возбуждению ненависти либо вражды и осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам религиозной принадлежности.
Житель Иваново в суде полностью признал вину. В управлении добавили, что Верховный Суд Российской Федерации оставил без изменения приговор, и он вступил в законную силу.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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