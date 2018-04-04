Мужчине с оружием не удалось проникнуть в здание железнодорожного вокзала Владивостока 

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте в ходе осуществления контрольно-пропускного режима в здание железнодорожного вокзала Владивостока выявили 27-летнего мужчину, у которого в ходе личного досмотра стражи правопорядка обнаружили нож кустарного производства, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
Задержанный оказался безработным, ранее судимым жителем Хабаровского края. Обнаруженный при нем нож оказался самодельным. Получив его в дар, мужчина носил его при себе в качестве самообороны.