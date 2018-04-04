Ещё
Убил родного брата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убил родного брата 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса fborn-spb.ru  В Суздале вынесен приговор 50-летнему местному жителю, признанному виновному в совершении убийства родного брата.
Установлено, что в феврале прошлого года мужчина со своим родным братом распивали алкоголь в деревне Раменье. Во время пьяной ссоры, мужчина схватился за кухонный нож и нанес брату множество ножевых ранений, от которых тот скончался на месте.
В Областной прокуратуре уточняют, что во время убийства нож у 50-летнего преступника сломался, но мужчина на кухне взял еще один ножик и продолжил кровавую расправу.
Свою вину обвиняемый признал полностью, а Суздальский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
ТВ-МИГ: последние новости
«Крыша» поступающих в вуз дала течь До майских праздников останется дома Убийцу ловили 3,5 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»143
Япония заявила протест России77
Бориса Джонсона поймали на лжи о России192
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин132
Шойгу предупредил о новой угрозе264
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение