Убил родного брата

Фото с ресурса fborn-spb.ru В Суздале вынесен приговор 50-летнему местному жителю, признанному виновному в совершении убийства родного брата.

Установлено, что в феврале прошлого года мужчина со своим родным братом распивали алкоголь в деревне Раменье. Во время пьяной ссоры, мужчина схватился за кухонный нож и нанес брату множество ножевых ранений, от которых тот скончался на месте.

Областной прокуратуре уточняют, что во время убийства нож у 50-летнего преступника сломался, но мужчина на кухне взял еще один ножик и продолжил кровавую расправу.