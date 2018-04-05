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Пермяк похитил 3 миллиона у железнодорожной компании, которую возглавлял
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Пермяк похитил 3 миллиона у железнодорожной компании, которую возглавлял 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С января 2015 года по сентябрь 2016 года он совершил растрату вверенного ему имущества. Он оформлял документы на оказание транспортных услуг. Для создания видимости их исполнения составлял «липовые» отчеты, в них указывал фактически не предоставленный транспорт.
Чтобы выдать полученные от криминальной деятельности деньги за легальные доходы он направил средства якобы на погашение остатков задолженности по договору лизинга за фирму, где единственным учредителем и директором был его родной брат. Всего ему удалось похитить 3,1 млн рублей, легализовать — 2,2 млн рублей.
Уголовное дело против него возбудили по статьям о растрате и отмывании незаконных доходов. Прокуратура, утвердив обвинительное заключение, отправила дело в Ленинский суд Перми. На имущество компании, через которую выводились деньги, наложен арест на 4 млн рублей.
Фото: РИА «Новости»
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