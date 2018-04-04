В Югре пенсионеру грозит 5 лет за самодельный двухствольный обрез

В Кондинском районе в разгаре операции по поиску незаконного оружия и боеприпасов. Во время одного из таких обходов полицейские обнаружили незаконное оружие в квартире пенсионера — двухствольный обрез охотничьего ружья.

62 — летний житель Кондинского района сам собрал оружие из старого охотничьего ружья 12 калибра для себя. Экспертиза показала, что обрез пригоден для стрельбы с обоих стволов. Разрешение на хранения оружия у мужчины не было. Сейчас против пенсионера возбудили уголовное дело по двумя статьям: незаконное хранение оружия и противозаконная переделка оружия. Максимальное наказание которое может грозить мужчине 5 лет лишения свободы.

«Если гражданин добровольно сдаёт незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, то он освобождается от уголовного наказания», — пояснили корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ОМВД России по ХМАО

Части от обрезанного ружья 12 калибра

Источник фотографий: пресс-служба ОМВД России по ХМАО