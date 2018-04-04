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В Югре пенсионеру грозит 5 лет за самодельный двухствольный обрез
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В Югре пенсионеру грозит 5 лет за самодельный двухствольный обрез 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В Кондинском районе в разгаре операции по поиску незаконного оружия и боеприпасов. Во время одного из таких обходов полицейские обнаружили незаконное оружие в квартире пенсионера — двухствольный обрез охотничьего ружья.
62 — летний житель Кондинского района сам собрал оружие из старого охотничьего ружья 12 калибра для себя. Экспертиза показала, что обрез пригоден для стрельбы с обоих стволов. Разрешение на хранения оружия у мужчины не было. Сейчас против пенсионера возбудили уголовное дело по двумя статьям: незаконное хранение оружия и противозаконная переделка оружия. Максимальное наказание которое может грозить мужчине 5 лет лишения свободы.
«Если гражданин добровольно сдаёт незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, то он освобождается от уголовного наказания», — пояснили корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ОМВД России по ХМАО.
Части от обрезанного ружья 12 калибра
Источник фотографий: пресс-служба ОМВД России по ХМАО
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