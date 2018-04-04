Бывший первый замглавы ГУФСИН Ростовской области предстанет перед судом

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, экс-сотруднику Федеральной службы исполнения наказаний инкриминируется ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый и сотрудники межобластной туберкулезной больницы №19 ГУФСИН России по Ростовской области по предварительному сговору укрыли от регистрации и учета факт покушения на убийство осужденного.

С этой целью были сфальсифицированы материалы проверки по факту причинения телесных повреждений потерпевшему якобы в результате падения.